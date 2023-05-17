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AB'de yeni otomobil satışları nisanda yükseldi

AB'de yeni otomobil satışları nisanda yükseldi

AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 38,2'si benzinli, yüzde 24,8'i hibrit, yüzde 14,7'si dizel, yüzde 11,8'u tam elektrikli, yüzde 7,4'ü ise fişli hibrit olarak tespit edildi

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Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, geçen ay yüzde 17,2 artarak 800 bini geçti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 17,2 yükselerek 803 bin 188'e ulaştı.

Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Nisan 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarak 3 milyon 454 bin 935'e yükseldi.

Nisan ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 38,2'si benzinli, yüzde 24,8'i hibrit, yüzde 14,7'si dizel, yüzde 11,8'u tam elektrikli, yüzde 7,4'ü fişli hibrit ve yüzde 3,1'i de diğer yakıtlardan oluştu.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 29,2, Fransa'da yüzde 21,9, Almanya'da yüzde 12,6 ve İspanya'da yüzde 8,2 arttı.

Birlik üyesi 27 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 202 bin 947, Fransa'da 132 bin 506, İtalya'da 125 bin 824 ve İspanya'da 74 bin 749 yeni otomobil tescil edildi.

Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 220 bin 459 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi.


Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 149 bin 786 otomobil sattı.


Renault Grubu 91 bin 413 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 73 bin 248 adetle dördüncü sırada yer aldı.

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