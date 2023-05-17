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ABD Başkanı Biden'ın katılmayacağı Sydney'deki Quad Zirvesi iptal edildi

ABD Başkanı Biden'ın katılmayacağı Sydney'deki Quad Zirvesi iptal edildi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'ın katılmayacağı Sydney'deki Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) ülkeleri zirvesinin iptal edildiğini bildirdi.

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Albanese, basına yaptığı açıklamada, Biden'ın Sydney'e gelemeyeceğini bildirdiğine işaret ederek liderlerin bu hafta Japonya'da düzenlenecek G7 Zirvesi marjında bir araya geleceğini, 24 Mayıs için planlanan Quad Zirvesi'nin yapılmayacağını söyledi.

Biden'ın Washington'daki "borç limiti" konusunda yapacağı görüşmeler nedeniyle zirveye katılmayacağını, bunun anlaşılır olduğunu belirten Albanese, "Quad önemli bir yapı ve liderler seviyesinde görüşmelerin hafta sonunda yapılmasından emin olmak istiyoruz." dedi.

Zirveye, Biden ve Albanese'in yanı sıra Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun katılması bekleniyordu.

Albanese ayrıca Modi'nin gelecek hafta Sydney'i ziyaret edeceğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Albanese, geçen ay yayımladığı mesajında, Sydney kentinin 24 Mayıs'ta, Quad 2023 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını bildirmişti.

- "Demokrasi yayı"

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifakın üyeleri, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.

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