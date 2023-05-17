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Yeşim Salkım videosu ne dedi AK Parti'ye oy verenlere uğursuzlar, gerizekalılar dedi

Yeşim Salkım videosu ne dedi AK Parti'ye oy verenlere uğursuzlar, gerizekalılar dedi

Yeşim Salkım'ın AK Partili seçmene hakaret ettiği videosu olay oldu, kısa sürede gündem oldu. AK Parti'ye oy verenlere 'gerizekalısınız' diyen Yeşim Salkım'ın videosu kısa sürede olay oldu. Allah’a şirk koşuyorsunuz siz, uğursuzlar dediği videodaki sözleri büyük tepki çekti İşte Yeşim Salkım'ın videosu...

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Şarkıcı Yeşim Salkım'ın bugün sosyal medyaya düşen videosu olay oldu, kısa sürede binlerce kişinin tepkisini çekti. Araba içinde canlı yayın açan Yeşim Salkım, takipçilerinden gelen soruları cevaplarken konu birden seçimlere geldi ve Yeşim Salkım açtı ağzını yumdu gözünü. Ağza alınmayacak hakaretler yaptı. AK Parti'ye oy verenlere siz gerizekalısınız diyen Yeşim Salkım, videosunda Allah’a şirk koşuyorsunuz siz, uğursuzlar diyerek devam etti. 

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten yargılanan şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere "Geri zekalılar" diyerek ağza alınmayacak hakaretler saydırdı.

Uğursuzlar… Zamanında FETÖ FETÖ dediniz, siz yattınız FETÖ’nün ayağına, biz mi yattık? HÜDA PAR kim? Siz HÜDA PAR’cı değil misiniz kardeşim? HÜDA ne demekse? Sana söz yine baharlar gelecek… Hadi oradan, siz şimdi hırsız olduğunuz için… Geri zekalılar… Bu kadar geri zekalısınız işte siz. Allah’a şirk koşuyorsunuz siz. Doldurdunuz da doldurdunuz.

"O kafayı örterek olmuyor Allah"
Afgan’ını, Suriyelisini. Çok güzel biliyoruz biz Allah’ı, o kafayı örterek olmuyor Allah… Edepsizler ordusu, haydi. Kafayı belden aşağı ile bozdunuz. PKK’ymış. Siz getirdiniz PKK’yı. Pensilvanya’ya gidenlerin haddi hesabı yok, sanatçıların içerisinden. Buradan bir isimleri sayarım var ya… Sizin o cahil tayfanızı görünce bizim midemiz bulanıyor.

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