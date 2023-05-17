Asgari ücret ve en düşük emekli zammı için bomba tahmin! "Bu rakamlar sürpriz olmayacak"

Milyonlarca kişinin gözü kulağı yapılacak zamlarda...Asgari ücret zammı seçim öncesi belli olur mu? Yeni asgari ücret ne kadar olur?7500 TL’lik en düşük asgari emekli maaşı için de beklenti yüksek...

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Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli Temmuz ayında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki asgari ücret zammı seçim öncesi belli olur mu? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş cevapladı. Milliyet'in haberine göre Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihte ilk kez ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci tura kalması sebebiyle normalde temmuz döneminde açıklanacak olan bazı ücretlerin bu dönemde açıklanması beklenebilir.

‘Memura zam erken duyuruldu’

Normal şartlarda memurların zamları erken açıklanmazken sayın Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 45 olarak ilan edildi, taban ücret olarak 22 bin TL olarak ilan edildi.

‘Memur ile asgari üret zam oranı eşitlenebilir’

İkinci tura girdiğimiz bu dönemde asgari ücretle ilgili beklentiler yüzde 30 artışla 11 bin TL’ler iken, seçimlerde ikinci turun ortaya çıkması dolayısıyla memur zamları ile asgari ücret zammının eşitlenebileceği kanaatindeyiz.

işte asgari ücrette yeni zam tahmini

Bu da yüzde 45 artış demek oluyor. Yüzde 45 artışla düşündüğümüzde sayın Cumhurbaşkanının seçime kadar asgari ücreti 12 bin 500 TL olarak açıklaması bizim için sürpriz olmayacaktır.

SSK ve BAĞKUR emeklilerine ne kadar zam olur?

Bu yeni durum SSK ve Bağkur emeklileri için de bir beklenti oluşturdu. Memur ve kamu işçilerine verilen yüzde 45’lik zammın emeklilere de yansıtılacağı kanaatindeyiz.

En düşük emekli maaşına ne kadar artış yapılır?

7500 TL’lik en düşük asgari emekli maaşının ise 10 bin TL seviyesi civarına yükselebileceği kanaatindeyiz. Bu rakam bizler için sürpriz olmaz.”