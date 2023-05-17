BIST 4.668
DOLAR 19,76
EURO 21,43
ALTIN 1.262,83
HABER /  DÜNYA

Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı

Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 12 milyona yaklaştı

Ukrayna'dan Polonya'ya giren mülteci sayısı 16 Mayıs itibarıyla yaklaşık 12 milyon olurken ülkeden ayrılanların sayısı da 10 milyonu geçti.

Abone ol

Polonya Sınır Muhafızlarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin kişinin girdiği belirtilerek "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyon 911 bini geçti." ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 10 milyon 119 bin olduğu kaydedildi.

- Yüzde 74'ü dönmeyi planlıyor

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 80'den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor.

Polonya Ekonomi Enstitüsünün 12 Mayıs'ta yayımladığı rapora göre, 1 milyondan fazla Ukraynalı, halihazırda Polonya'da kayıtlı yaşıyor.

Ukraynalıların yüzde 80'i, Polonya toplumunun kendilerine karşı olumlu bir tutuma sahip olduğunu düşünüyor ancak Polonyalıların mültecilerin durumuna ilişkin görüşleri değişiyor. Ukraynalı mültecilerin yardıma muhtaç olduğuna inananların oranı savaşın başından bu yana yüzde 84'ten yüzde 50'ye düştü.

Polonya'da bulunan Ukraynalıların yüzde 74'ü ülkesine dönmeyi planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
‘Tour Of Sakarya’ yarışlarının birinci etabı başladı
‘Tour Of Sakarya’ yarışlarının birinci etabı başladı
Yeşim Salkım kaç kere evlendi eşleri kimler? Yeşim Salkım kaç çocuğu var?
Yeşim Salkım kaç kere evlendi eşleri kimler? Yeşim Salkım kaç çocuğu var?
Ülkede büyük panik! Bazı okullar "bomba ihbarı" nedeniyle tahliye edildi
Ülkede büyük panik! Bazı okullar "bomba ihbarı" nedeniyle tahliye edildi
Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Tepetaklak düşecekti Erdoğan! Hakan Albayrak'tan bomba seçim yazısı
Tepetaklak düşecekti Erdoğan! Hakan Albayrak'tan bomba seçim yazısı
Muharrem İnce soruşturmasında eski CHP’li tutuklandı!
Muharrem İnce soruşturmasında eski CHP’li tutuklandı!
Fransa'da lüks mağaza ikinci kez soyuldu
Fransa'da lüks mağaza ikinci kez soyuldu
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşı ezdi
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşı ezdi
Yeşim Salkım videosu ne dedi AK Parti'ye oy verenlere uğursuzlar, gerizekalılar dedi
Yeşim Salkım videosu ne dedi AK Parti'ye oy verenlere uğursuzlar, gerizekalılar dedi
Asgari ücret ve en düşük emekli zammı için bomba tahmin! "Bu rakamlar sürpriz olmayacak"
Asgari ücret ve en düşük emekli zammı için bomba tahmin! "Bu rakamlar sürpriz olmayacak"
ABD Başkanı Biden'ın katılmayacağı Sydney'deki Quad Zirvesi iptal edildi
ABD Başkanı Biden'ın katılmayacağı Sydney'deki Quad Zirvesi iptal edildi
Seçim sonrası kritik toplantı: Yeşil Sol Parti ikinci tur için kararını verdi!
Seçim sonrası kritik toplantı: Yeşil Sol Parti ikinci tur için kararını verdi!