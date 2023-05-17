Tepetaklak düşecekti Erdoğan! Hakan Albayrak'tan bomba seçim yazısı

14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendiren Hakan, Albayrak, soğan fiyatlarına bakarak Erdoğan gideceğini düşünen muhalefeti eleştirdi. Albayrak, "Erdoğan’ı başkanlık sisteminin sorunlu haline ve soğanın pahalılığına bakmadan destekleyen kitlelerin bu ülkeye dair ülkülerini, istikbal tasavvurlarını, geçmişten mütevellit kâbuslarını ve -‘olmazsa olmaz’larıyla beraber- ‘olursa olmaz’larını hatırlamaları yeterlidir." dedi.

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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Erdoğan'ın kılpayı ikinci tura kaldığı seçimler Millet İttifakı için hüsranla sonuçlandı.

Seçimleri değerlendiren Karar yazarı Hakan Albayrak, "Hani tepetaklak düşecekti Erdoğan?" başlıklı yazısında kritik tespitlerde bulundu.

"Yerlerde sürünecekti Cumhur İttifakı"

Seçim öncesi Millet İttifakı'ndaki hava anlatan Albayrak, "Sanırdınız “bu ucube sistem” ve soğanın pahalılığı Erdoğan’ın tabanını erim erim eritir. Sanırdınız Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı garanti, Millet İttifakı’nın parlamento çoğunluğu da garanti, sadece 360’ı bulacaklar mı bulmayacaklar mı, orası şüpheli. Tepetaklak düşecekti Erdoğan... Yerlerde sürünecekti Cumhur İttifakı…" ifadelerine yer verdi.

"Soğan pahalılığına bakmadan destekleyen kitleler"

Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın mecliste yine çoğunluğu elde ettiğini ve Erdoğan'ın ikinci tura büyük avantajla girdiğini belirten Albayrak, muhalefeti seçim sonuçlarından ders çıkarmaya çağırarak yazısını böyle tamamladı:

"Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu’nun derine inmesine gerek yok; geldikleri yeri hatırlamaları yeterlidir niye böyle olduğunu anlamaları için. Erdoğan’ı başkanlık sisteminin sorunlu haline ve soğanın pahalılığına bakmadan destekleyen kitlelerin bu ülkeye dair ülkülerini, istikbal tasavvurlarını, geçmişten mütevellit kâbuslarını ve -‘olmazsa olmaz’larıyla beraber- ‘olursa olmaz’larını hatırlamaları yeterlidir."

Hakan Albayrak'ın yazısının tamamı