Yeşim Salkım kaç kere evlendi eşleri kimler? Yeşim Salkım kaç çocuğu var?

AK Parti'ye oy veren vatandaşlara gerizekalısınız siz, öyle kafayı kapatmakla olmuyor Allah, uğursuzlar diyen Yeşim Salkım'ın videosu kısa sürede olay oldu. Bu gelişmelerin ardından Yeşim Salkım'ın hayatı yeniden merak edildi. 54 yaşındaki Yeşim Salkım 5 evlilik yaptı. Hakan Uzan ile yaptığı olaylı evliliği kısa sürdü. Peki Yeşim Salkım kocaları kim, kaç kere evlendi ve Yeşim Salkım kaç çocuğu var detaylar haberimizde.

Abone ol

Muhalif kişiliği ile bilinen şarkıcı Yeşim Sakım, araba içinde yaptığı canlı yayın videosunda hakaretleri ile büyük tepki çekti. Son günlerin olaylı kadını Yeşim Salkım İbo Show'a katılarak bir kez daha gündem oldu. Peki Yeşim Salkım kaç kez evlendi, kocaları kim detaylar haberimizde...

Yeşim Salkım 5 kez evlilik yaptı. İlk evliliğini 20 yaşındayken Mustafa İmre ile yaptı kızı Gizem doğdu. Yeşim Salkım kızı daha 13 günlükken evi terk etti. İkinci evliliğini ise 1998 yılındA Hakan Uzan ile yaptı. Üçüncü evliliğini 2005 yılında Arben İçli ile yaptı. Dördüncü evliliğini ise 2006 yılında İlker İnanoğlu ile yaptı. Beşinci evliliğini ise 2009 yılında Hakan Eratik ile yaptı. Kızı Ada dünyaya geldi.

Toplam 5 kez evlenip boşanan Yeşim Salkım'ın iki tane kızı vardır.

Yeşim Salkım kimdir?

Müzisyen Dursun Salkım’ın kızı olan Yeşim Salkım, 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesinin adı Sevim’dir. Erkek kardeşinin adı Serhat. Ankara Kavaklıdere’de büyüdü. Fransız anaokuluna gitti. İlkokuldan sonra St. Benoit’da okudu. Ticaret lisesinde okudu. Henüz sadece altı yaşındayken, Saklambaç gazetesinin düzenlediği bir yarışmada “Fotoroman Kraliçesi” seçilmiştir. Küçük yaştan itibaren müzikle içiçe büyüdü. Müziğe karşı ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Yeşim Salkım, yüksek öğrenimini müzik üzerine yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur.

Metin Şen ile ilişkisi: Yeşim Salkım, dönemin popüler barlarından Şaziye’de çıkarken, ilk gördüğünde ‘Ne kadar beyefendi bir insan’ diye düşündüğü Fenerbahçe Başkanı Ali Şen‘in oğlu Metin Şen’le birlikte olmaya başladı. İlk albüm ‘Hiç Keyfim Yok’, Şen’le iki yıldır birlikte olduğu 1993’de geldi. Metin Şen’le ilişki iki buçuk yıl sürdü.

İlk albümünü 1993’te çıkaran sanatçı, Türk Pop Müziği alanında çalıştı. 1996 yılında Eşkıya filmi ile kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. Yeşim Salkım’ın sinema ve oyunculuk kariyeri 2001 yılında çevirdiği “Şarkıcı” adlı filmdeki başrolüyle, Türk Sinemasının Oscar’ı sayılan Altın Portakal ödülünü kazanmasıyla zirveye ulaştı.

1997’de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu.Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık (şarkıcı) gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı.

Yıldırım Mayruk, Cengiz Abazoğlu ve Cemil İpekçi gibi dünyaca ünlü Türk modacılarının bir çok defilelesinde şeref konuğu olarak podyuma çıktı. Defilelerde özel kıyafetleriı.

Hakan Uzan ile evliliği: Bir dönem skandal ve yolsuzluklarla politikaya konu olan Uzan Ailesi’nden Hakan Uzan’la olan evliliğiyle gündeme geldi.

Lösemili çocuklar ve yardıma muhtaç çocuklar yararına verdiği ücretsiz konserlerin yanısıra, uyuşturucuya karşı savaş açarak sosyal yardımlaşma konusunda öncülük etti.Yeşim Salkım kaç evlilik yaptı işte kocaları ilk eşi kim?

Evlilikleri : 5 evlilik yapmıştır.

1. evliliği: Yeşim Salkım İlk evliliğini 20 yaşında iken 1989’da Mustafa İmre ile yaptı. 1990’da kızı Gizem doğdu. Yeşim Salkım, kızı 13 günlükken evi terk etti ve boşandı.

2. evliliği: 1998 yılında Hakan Uzan‘la olan evliliğiyle gündeme geldi. 2001yılında boşandılar.

3. evliliği: 2003 yılında Onur Air’in sahibi Arben İçli’yle evlendi.2005 yılının ortalarında boşandı.

4. evliliği: şubat 2006 yılında İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı.

5. evliliği: En son 2009 yılında kendinden 7 yaş küçük oyuncu Hakan Eratik’le evlendi ve 9 Nisan 2011’de kızları Ada dünyaya gelmistir.