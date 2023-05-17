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İkinci tur toplantısı! İYİ Parti lideri Meral Akşener başkanlık ediyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İkinci tur toplantısı! İYİ Parti lideri Meral Akşener başkanlık ediyor

 İYİ Parti Başkanlık Divanı, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için partinin stratejisini belirlemek üzere toplandı. Toplantı, Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında başladı.

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Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için yürütülecek kampanyaya ilişkin detayların belirleneceği toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için oluşturulacak yol haritasına ilişkin Başkanlık Divanı üyelerinin görüş ve önerileri alınacak.

Akşener, partisinin önerilerini CHP Genel Merkezi'nde bugün yapılacak Altılı Masa toplantısına taşıyacak.

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