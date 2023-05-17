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İstikbal, yataklarda değişim kampanyası başlattı

İstikbal, yataklarda değişim kampanyası başlattı

Eski yatağını getiren tüketiciler, çift kişilik yataklarda 2 bin 500 TL, tek kişilik yataklarda da 1.500 TL'ye varan indirim imkanı yakalayacak

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İstikbal, başlattığı değişim kampanyası kapsamında, eskisini getirenlere yeni yatak alımında indirim imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilya sektörünün önde gelen markalarından olan ve farklı uyku ihtiyaçlarına özel ürettiği yataklarla da öne çıkan İstikbal, tüketicileri sağlıklı ve hijyenik uykuya büyük katkı sağlayan yataklarıyla buluşturmaya devam ediyor.

İstikbal tarafından bu kapsamda yatak değişim kampanyası başlatıldı. İstikbal ve İstikbal Yatak mağazalarında geçerli olan "eskiyi getir, yeniyi götür" kampanyasında çift kişilik yataklarda 2 bin 500 TL, tek kişiliklerde ise 1.500 TL'ye varan indirimin yanı sıra yatak, baza ve başlık ürün gruplarında ikinci ürüne yüzde 20 indirim fırsatı sunulacak.


Kampanya, 30 Haziran'da sona erecek.

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