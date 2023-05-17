Zeynep İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? Zeynep İnanoğlu annesi ve babası kimdir?

Cüneyt Özdemir birçok kişi bilmese de 2012 yılından beri Zeynep İnanoğlu ile evli bir de oğlu var. Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi ise çok ünlü; Gülşen Bubikoğlu. Cüneyt Özdemir eşi Zeynep İnanoğlu 45 yaşında ve İstanbul doğumlu. Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun kızı. İlker İnanoğlu'nun da üvey kardeşidir.

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Yazdıkları ve yaptığı yorumlarla büyük ilgi gören ve takip edilen deneyimci Gazeteci Cüneyt Özdemir seçim döneminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Mesleği ile ön planda olan Cüneyt Özdemir'in özel hayatı da en çok merak edilenler arasında. Cüneyt Özdemir, Zeynep İnanoğlu ile evli. Peki kimdir Zeynep İnanoğlu kaç yaşında, kimin kızı?

Zeynep İnanoğlu kimdir?

Zeynep İnanoğlu, 28 Aralık 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası yönetmen Türker İnanoğlu, annesi oyuncu Gülşen Bubikoğlu'dur. Babasının ilk eşi olan oyuncu Filiz Akın'dan olan oyuncu İlker İnanoğlu üvey kardeşidir. İstanbul'da 1995 yılında Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdi.

Cüneyt Özdemir evlilikleri

Cüneyt Özdemir iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 2006 Nisan ayında Reklamcı Ayşe Bali ile yaptı, boşandı. 2007 yılında Nefise Karatay ile kısa bir aşk yaşadı.