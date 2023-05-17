Katar, Sudan'a 35 ton tıbbi yardım gönderdi

Katar, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalara sahne olan Sudan'a 35 ton tıbbi yardım gönderdi.

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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, yardımları taşıyan uçak, Port Sudan kentine ulaştı.

Katar Hayır Kurumu, Katar Kızılayı ve Katar Kalkınma Forumu tarafından gönderilen yardımların 35 ton tıbbi malzeme ve ekipman içerdiği aktarıldı.

Yardımların, çatışmaların sürdüğü Sudan'da zor şartlar altındaki halka destek amacı taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki 223 Katar vatandaşının, Port Sudan havaalanından kalkan uçakla tahliye edildiği kaydedildi.

Çatışmaların başladığı günden bu yana 1044 Katarlı ile 819 yabancı uyruklu kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil şu ana kadar 822 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 215 kişinin yaralandığını açıklamıştı.