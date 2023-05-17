BIST 4.668
DOLAR 19,76
EURO 21,43
ALTIN 1.262,83
HABER /  DÜNYA

BM Genel Sekreteri'nden G7 Liderler Zirvesi öncesinde nükleer silah uyarısı

BM Genel Sekreteri'nden G7 Liderler Zirvesi öncesinde nükleer silah uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 19-21 Mayıs tarihlerinde Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak liderleri, nükleer silahları "hiçbir koşulda" kullanmama politikasına bağlı kalma konusunda uyardı.

Abone ol

Kyodo News'in haberine göre, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Guterres, nükleer silah sahibi ülkelerin bu silahları "hiçbir koşulda" kullanmayacaklarını ilan etme zamanının geldiğini söyledi.

Japonya'nın nükleer saldırıya maruz kalmış tek ülke olarak bu konuda "özel ahlaki otorite" olduğunu belirten Guterres, Hiroşima'da yapılacak zirve öncesi, "Silahsızlanmanın ve özellikle de nükleer silahsızlanmanın yeniden canlandırılması gerektiği konusunda ısrarcı olmamız gereken an bu andır." dedi.

Yapay zeka sistemine düzen getirilmeli

Guterres, yapay zekanın silah haline getirilmesinden duyduğu endişeyi de dile getirerek "Bir gün herhangi bir aşamada insana ihtiyaç duymayan silah sistemlerine sahip olacağımız fikri kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Yapay zeka alanında düzenleme yapma kolay olmasa da ülkelerin kırmızı çizgiler belirlemeyi kabul etmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "Yapay zeka gelişmelerinin ön saflarında yer alan girişimciler bile sisteme bir düzen getirmemiz gerektiğini kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridoru anlaşmasının yenilenmesi

Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ve etkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, savaşın etkilerinin başta gıda fiyatları olmak üzere tüm dünyada hissedildiğini söyledi.

Türkiye'nin çabaları ile BM arabuluculuğunda imzalanan "Karadeniz Tahıl Koridoru" anlaşmasının yarın sona ereceğini hatırlatan Guterres, anlaşmanın bu tarihten önce yenilenmesini beklediğini dile getirdi.

Guterres'in G7 zirvesinde iklim değişikliği ve küresel mali sistem reformu konulu oturumlara katılması ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı Kişida'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye, G7 ülkelerinin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Kore ve Vietnam misafir statüsünde davet edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 3,6 milyar dolarlık ihracat
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 3,6 milyar dolarlık ihracat
Ankara-Sivas hızlı tren bileti ücretsiz mi, bedava bilet ne zaman bitiyor?
Ankara-Sivas hızlı tren bileti ücretsiz mi, bedava bilet ne zaman bitiyor?
Çanakkale'de feci kaza! Anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Çanakkale'de feci kaza! Anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Katar, Sudan'a 35 ton tıbbi yardım gönderdi
Katar, Sudan'a 35 ton tıbbi yardım gönderdi
Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Tanju Özcan, Ahmet Davutoğlu ve CHP topa tuttu! "Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış"
Tanju Özcan, Ahmet Davutoğlu ve CHP topa tuttu! "Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış"
Aras Kargo 100. yıl anısına Samsun kıyılarını temizledi
Aras Kargo 100. yıl anısına Samsun kıyılarını temizledi
Zeynep İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? Zeynep İnanoğlu annesi ve babası kimdir?
Zeynep İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? Zeynep İnanoğlu annesi ve babası kimdir?
Charlie Hebdo yine Charlie Hebdo'luğunu yaptı! Skandal Erdoğan çizimine tepki yağıyor
Charlie Hebdo yine Charlie Hebdo'luğunu yaptı! Skandal Erdoğan çizimine tepki yağıyor
İstikbal, yataklarda değişim kampanyası başlattı
İstikbal, yataklarda değişim kampanyası başlattı
İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanığın yargılanmasına devam edildi
İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanığın yargılanmasına devam edildi
İkinci tur toplantısı! İYİ Parti lideri Meral Akşener başkanlık ediyor
İkinci tur toplantısı! İYİ Parti lideri Meral Akşener başkanlık ediyor