İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 3,6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven: - "İstanbul İhracatçı Birlikleri, nisan ayında sektörlerine yönelik düzenlediği etkinlikler ile yoğun ve başarılı bir ay geçirdi"

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İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk dört ayında, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile yaklaşık 3 milyar 600 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İİB açıklamasına göre, İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2023'ün ilk 4 ayında yaklaşık 3 milyar 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul İhracatçıları, 190 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5 oldu.

Birlik, yılın ilk 4 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 231 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla hayvansal mamuller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satıldı.

İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya'ya ihracat yaptı.

İİB tarafından yapılan ihracatta, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Almanya'ya hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya'ya ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 725 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, nisan ayında ise 860 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, nisan ayında en fazla ihracatı Norveç, Irak ve ABD'ye gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2023'ün ilk 4 ayında, 1 milyar 225 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 artış ile 1 milyar 211 milyon dolar ihracat yaptı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 345 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 286 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 231 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artışla 165 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artış ile 92 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

- "Sektörlerimizin tanıtımlarını yurt dışında başarılı bir şekilde gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, "İstanbul İhracatçı Birlikleri, nisan ayında sektörlerine yönelik düzenlediği etkinlikler ile yoğun ve başarılı bir ay geçirdi. Bu başarıda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutlarım." ifadelerini kullandı.

Seven, İİB'nin organizasyonunda, farklı sektörlerden ihracatçı firmaların katılımı ile Panama ve Kosta Rika'ya genel nitelikli bir ticaret heyeti düzenlendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Program kapsamında dernek, kurum ve kuruluş ziyaretleri gerçekleştirilerek, ithalatçı firmalar ile ikili iş görüşmeleri yapıldı. Meksika ve Malezya'da faaliyet gösteren firmaların katılımı ile özel nitelikli alım heyeti gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri kabul edilen ISM Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'na 41 firmanın katılımı ile milli katılım organizasyonu yaptık. Yine su ürünleri sektörünün önemli fuarlarından Seafood Expo Global'e Türkiye milli katılımı gerçekleştirdik. Etkinliklerimize ilgi yoğundu. Sektörlerimizin tanıtımlarını yurt dışında başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."