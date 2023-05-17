BIST 4.668
DOLAR 19,76
EURO 21,43
ALTIN 1.262,83
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de 108 yıl sonra bulunan 28. Alay Şehitliği ihya edilecek

Çanakkale'de 108 yıl sonra bulunan 28. Alay Şehitliği ihya edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Conkbayırı mevkisinde 108 yıl sonra yeri belirlenen ve 28. Alay'a ait şehitliğin ihya edileceğini bildirdi.

Abone ol

Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılında Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü sınırları içinde kalan bölgedeki şehitliklerin tespiti amacıyla çalışma başlattıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda, Conkbayırı mevkisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden akademisyenlerle 28. Alay'a ait şehitliğin yerinin belirlendiğini belirten Kaşdemir, diri örtü temizliğine başlanan alanın, jeo radar sistemiyle taranacağını dile getirdi.

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Kara Muharebeleri'nin en yoğun, en sıcak çarpışmaların yaşandığı, Mehmetçiğin Çanakkale'yi geçilmez yaptığı topraklardayız. Çanakkale Tarihi Alanı'nda bir şehitlik daha ortaya çıkarıldı. 28. Alay'ın özellikle 10 Ağustos muharebelerinde, hücum esnasında çok büyük savaşların yaşandığı anda büyük kayıplar verdiği ama düşman eline terk etmediği topraklarda 28. Alay'ın kahraman Mehmetçiklerinin, şehitlerimizin meftun olduğu bir şehitlik ortaya çıkarıldı. Çanakkale Tarihi Alanı zaten her karışı şehitlik olan bir vatan parçasıdır. Çanakkale Tarihi Alanı'nda her adımda bir şehitliğe rastlayabiliriz. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak da uzun zamandan beri bu çalışmaları devam ettiriyoruz."

Bu şehitliğin 28. Alay'a ait olduğunun kesinleştiği bilgisini veren Kaşdemir, çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Şehitliğin ihyası ve ziyarete açılma sürecine değinen Kaşdemir, "O kahraman şehitlerimizin, bu topraklar için toprağa düşen askerlerimizin bir şehitlikte, uğuruna canlarını feda ettikleri ay yıldızlı al bayrağımızın altında ebedi istirahatlerini geçirecekleri bu topraklarda onların isimlerini tarihe mal edeceğiz. Gelen bütün ziyaretçiler Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük kahramanların isimlerini bir kez daha hatırlamış olacaklar." dedi.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin şampiyon güreşçileri yemekte buluştu
Türkiye'nin şampiyon güreşçileri yemekte buluştu
BM Genel Sekreteri'nden G7 Liderler Zirvesi öncesinde nükleer silah uyarısı
BM Genel Sekreteri'nden G7 Liderler Zirvesi öncesinde nükleer silah uyarısı
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 3,6 milyar dolarlık ihracat
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 3,6 milyar dolarlık ihracat
Ankara-Sivas hızlı tren bileti ücretsiz mi, bedava bilet ne zaman bitiyor?
Ankara-Sivas hızlı tren bileti ücretsiz mi, bedava bilet ne zaman bitiyor?
Çanakkale'de feci kaza! Anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Çanakkale'de feci kaza! Anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Katar, Sudan'a 35 ton tıbbi yardım gönderdi
Katar, Sudan'a 35 ton tıbbi yardım gönderdi
Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Tanju Özcan, Ahmet Davutoğlu ve CHP topa tuttu! "Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış"
Tanju Özcan, Ahmet Davutoğlu ve CHP topa tuttu! "Sende ne ‘Stratejik Derinlik’ varmış"
Aras Kargo 100. yıl anısına Samsun kıyılarını temizledi
Aras Kargo 100. yıl anısına Samsun kıyılarını temizledi
Zeynep İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? Zeynep İnanoğlu annesi ve babası kimdir?
Zeynep İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? Zeynep İnanoğlu annesi ve babası kimdir?
Charlie Hebdo yine Charlie Hebdo'luğunu yaptı! Skandal Erdoğan çizimine tepki yağıyor
Charlie Hebdo yine Charlie Hebdo'luğunu yaptı! Skandal Erdoğan çizimine tepki yağıyor
İstikbal, yataklarda değişim kampanyası başlattı
İstikbal, yataklarda değişim kampanyası başlattı