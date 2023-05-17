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Türkiye'nin şampiyon güreşçileri yemekte buluştu

Türkiye'nin şampiyon güreşçileri yemekte buluştu

Türkiye Güreş Federasyonu yönetimi, milli güreşçiler ve antrenörler yemekte bir araya geldi.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara Çukurambar'daki organizasyona federasyon başkanı Şeref Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri, milli takım teknik heyetleri, sporcular Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Ali Cengiz, Murat Fırat, Selçuk Can, Mehmet Çeker ve İbrahim Çiftçi katıldı.

Şeref Eroğlu, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarı sebebiyle sporcular ve teknik ekibi tebrik etti.

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