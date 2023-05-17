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Antalya'da engelli bireylere ücretsiz diş tedavisi

Antalya'da engelli bireylere ücretsiz diş tedavisi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde engelli bireyler ve ailelerinin diş tedavisini gerçekleştirdi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, engelli bireyleri misafir etti. Büyükşehir Belediyesi ve Engelsiz Hacettepe Gençlik ve Spor Kulübü ile yapılan iş birliği çerçevesinde engelli bireylerin diş kontrolleri yapıldı. Engelli bireylerin ilk olarak röntgen çekimi yapılarak alanındaki uzman diş hekimleri tarafından diş muayenesi gerçekleştirildi. Muayenene sonrasında dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi yapılması gereken tedaviler uygulanacak.

“Her zaman yanlarındayız”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız Diş Sağlığı Şube Müdürü Yeşim Tuncer Kurt, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Engelli bireylerimiz zaman zaman ağız ve diş hijyenlerini sağlamaları fiziksel ve mental engelleri sebebiyle zor olabiliyor. Burada kendilerine ve yakınlarına ağız ve diş sağlığının korunması için eğitim vererek, diş tedavilerini gerçekleştireceğiz” dedi.
Engelsiz Hacettepe Gençlik ve Spor Kulübü İl Temsilcisi Ahmet Oktay da Büyükşehir Belediyesi’ne engelli bireylere yönelik yapılan diş tedavisinden dolayı teşekkür etti.

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