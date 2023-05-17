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Şişli'de SMA'lı çocuğun yardım kutusunu çaldı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şişli'de SMA'lı çocuğun yardım kutusunu çaldı!

 Şişli'de, SMA hastası çocuğu için para toplayan kişinin yardım kutusunu çalarak kaçan motosikletli şüpheli gözaltına alındı.

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 Perpa Ticaret Merkezi önüne motosikletiyle gelen E.T, SMA hastası çocuğu için para toplayan S.N'nin yardım kutusunu alıp kaçtı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanan E.T, merkezin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.T'yi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Üzerinden başka kişiye ait kimlik çıktı

Üzerinden başka bir kişiye ait kimlik çıkan şüpheli E.T'nin kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

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