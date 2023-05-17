Fahrettin Altun aslen nereli, kökeni neredi? Fahrettin Altun kaç yaşında, eğitimi ne?

14 Mayıs seçimleri hakkında "Milletimiz sözünü söyledi, gidilecek yeri gösterdi" diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçim açıklamaları ile gündem olurken hayatı ile de merak ediliyor. Almanya Aelen doğumlu olan Fahrettin Altun, şu anda 46 yaşında. Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Fahrettin Altun'un eşi ise Fatmanur Altun 'dur. Fahrettin Altun dört çocuk babasıdır.

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14 Mayıs seçimlerinin ardından YSK kararı ile Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Seçim döneminde yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan Fahrettin Altun hayatı ile de merak edildi. Aslen nereli olduğu merak edilen Fahrettin Altun, Almanya Aelen doğumlu. İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun sosyoloji mezunu. Fahrettin Altun'un eşi ise Fatmanur Altun 'dur. Fahrettin Altun dört çocuk babasıdır.

Fahrettin Altun kimdir?

Siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Fahrettin Altun, 1976 yılında Almanya Stuttgart'ta doğdu.

Fahrettin Altun'un eşi ise Fatmanur Altun...

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Altun, yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde, doktorasını ise “McLuhan ve Baudrillard'ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamladı.

Altun, 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesinin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesinin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesinde İletişim Bölüm Başkanlığını ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2014-2018 yıllarında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcılığını yürüttü. Bunun yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

Aylık Kriter dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Altun, TRT 1'de Enine Boyuna ve TRT Haber'de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak katkı sundu, Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Daha önce de TRT 2 ve TRT Haber'de yayımlanan Ayrıntı programını hazırlayıp sunan Fahrettin Altun, Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Modernleşme Kuramı kitabının müellifi olan Altun, SETA yayınlarından çıkan “Milletin Zaferi: 15 Temmuz”, “Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi”, “Türkiye'de Basın Özgürlüğü: Mitler ve Gerçekler” ve “15 Temmuz'da Medya” kitaplarının yazarları arasında yer almıştır.