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“Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali

“Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali

Devlet Tiyatroları-Konya, 15. “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 20 Mayıs'ta başlıyor.

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Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Yaşar Özboz başlayacak olan "Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali hakkında basın toplantısı düzenledi. 20-30 Mayıs tarihleri arasında festivalin 15'incisinin gerçekleştirilecek olduğunu belirten Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Yaşar Özboz, “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Konya Tiyatrosu Müdürlüğü olarak bu yıl 20-30 Mayıs 2023 tarihleri arasında 15'incisini gerçekleştireceğimiz Devlet Tiyatroları-Konya “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivalimize bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, Kosova ve İran olmak üzere 4 farklı ülkeden oluşacak 5 farklı misafir tiyatro grubu katılacak. Ev sahibi Diyarbakır, Ankara ve Erzurum olmak üzere 3 Devlet Tiyatro ekibi ile birlikte toplamda 8 farklı ekip olacak. 9 farklı oyun ile 3 farklı sahnede toplamda 19 temsil gerçekleştirilerek festival büyük bir şölene çevirmenin mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Yaşar Özboz, festivalle 2008 yılında başladıkları söyleyerek, “2008 yılında ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz 'Bin Nefes Bir Ses' Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali bu yıla kadar toplamda 23 farklı ülkede 140’ı aşkın farklı tiyatro grubunu bir araya getirip kültürel kaynaşmayı sağlamakta. Etkileşim imkanı olması açışından da uluslararası platformda önemini arttırmıştır. 15'incisi gerçekleştirilecek festivalimizde bu yıl ev sahibi ülke olarak Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün 'Meraklısı İçin Hikaye', Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 'Saklı Gün' ve Erzurum Devlet Tiyatrosu 'Ana-dolu' ve 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı oyunları sahneleyecektir. Misafir ülkelerimiz ise; Kazakistan Cumhuriyeti '3. Richard', Kosova Cumhuriyeti 'Sığıntılar', Azerbaycan Cumhuriyeti 'Ana Kaz', İran 'Birkaç Gün Önce' adlı oyunlarıyla festivalimize renk katacaklardır” şeklinde konuştu.

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