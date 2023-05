Mardin'de ilk arpa hasadı başladı! Verim 3 kat arttı!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadı sezonu açıldı. Verimin bir önceki yıla göre 3 kat artması çiftçiyi sevindirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2023 yılı ilk arpa hasadı sezonu açıldı. Kızıltepe'ye bağlı Konuk köyünde susuz tarım yapılan arazide verimin 2022 yılına göre 3 kat artması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çiftçi Mehmet Can Ataser, 2022 yılında aynı tarlada dönüm başına 80 kilogram ürün elde ederken 2023 yılında dönüm başı 300 kilogram arpa üretimi elde etti.

Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi'ne gelen ilk arpayı komisyoncu Şemsettin Tekin, tonunu 7 bin 600 TL'ye aldı. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, üretici Mehmet Can Ataser'e 24 gram altın taktı.

Verimin 3 kat arttığını belirten Mehmet Şerif Öter, "2023 yılı ilk arpa üretimini Konuk köyünden üreticimiz Mehmet Can Ataser yapmıştır. İlk gelen arpa geçen seneye göre hem kalite olarak hem verim olarak çok iyidir. Geçen sene aynı köyün aynı tarlası 80 kilo kuraklıktan dolayı geldi. Şu anda gelen ilk tartıya göre dönüm başına 300 kilo yani dönüm başına arpada 3 kat geçen seneye göre yüksektir" dedi.

Arpanın alım fiyatının açıklanmasını dört gözle beklediklerini kaydeden Öter, "Cumhurbaşkanımız Karadeniz'e gitti oranın çay fiyatını açıkladı, fındık fiyatını açıkladı. İç Anadolu'ya gitti oranın şeker pancarı fiyatını açıkladı. Emekli, memur, kamu çalışanlarının maaşını artırdı. Bu akşamda bayram ikramiyesini bir asgari ücret olarak açıkladı. Hepsinin hakkıdır, helali hoş olsun. Biz üreticiler olarak çiftçilerimiz için fiyatın bir an önce açıklanmasını da dört gözle bekliyoruz. Güzel bir müjde bekliyoruz" şeklinde konuştu.