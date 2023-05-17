BIST 4.668
DOLAR 19,76
EURO 21,43
ALTIN 1.262,83
HABER /  GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davasının sanıklarına beraat

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davasının sanıklarına beraat

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosunun önceki 11 yöneticisinin, "kamu görevlisine hakaret" suçundan cezalandırılması talebiyle açılan davada beraat kararı verildi.

Abone ol

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, celse arasından dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Suçsuz olduklarını, davaya konu açıklamanın fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu belirten sanıklar, beraatlarını talep etti.

Sanık ve müşteki avukatlarının da beyanlarının alınması sonrası kararını açıklayan heyet, "kamu görevlisine hakaret" suçundan beraat etti.

- İddianameden

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın "müşteki" olduğu davada eski Ankara Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukatlar Aşkın Demir, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz, Burcu Mine Gargın ve Cem Aksu sanık olarak yer alıyordu.

İddianamede, Erbaş'ın, 24 Nisan 2020'de verdiği cuma hutbesinde, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Yılda yüz binlerce insan, gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." şeklindeki sözleri üzerine Ankara Barosunun, "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın" ifadeleriyle başlayan açıklama yaptığı hatırlatılıyordu.


Savcı, iki gün önce dosyaya sunduğu esas hakkındaki görüşünde sanıkların, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 2 yıl 4'er aya kadar mahkumiyetini istemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de ilk arpa hasadı başladı! Verim 3 kat arttı!
Mardin'de ilk arpa hasadı başladı! Verim 3 kat arttı!
Piyasalarda gün ortası
Piyasalarda gün ortası
Antalya'da engelli bireylere ücretsiz diş tedavisi
Antalya'da engelli bireylere ücretsiz diş tedavisi
AB gümrüklerde reform yapmayı planlıyor
AB gümrüklerde reform yapmayı planlıyor
Şişli'de SMA'lı çocuğun yardım kutusunu çaldı!
Şişli'de SMA'lı çocuğun yardım kutusunu çaldı!
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Fahrettin Altun aslen nereli, kökeni neredi? Fahrettin Altun kaç yaşında, eğitimi ne?
Fahrettin Altun aslen nereli, kökeni neredi? Fahrettin Altun kaç yaşında, eğitimi ne?
Bal arılarının tatlı bal yolculuğu başladı
Bal arılarının tatlı bal yolculuğu başladı
DeFacto, 2022 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı
DeFacto, 2022 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı
“Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali
“Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali
Çanakkale'de 108 yıl sonra bulunan 28. Alay Şehitliği ihya edilecek
Çanakkale'de 108 yıl sonra bulunan 28. Alay Şehitliği ihya edilecek
Türkiye'nin şampiyon güreşçileri yemekte buluştu
Türkiye'nin şampiyon güreşçileri yemekte buluştu