CHP'nin 28 Mayıs planı ortaya çıktı İsmail Saymaz 'HDP'yi küstürmeden yapılması gerekiyor' dedi

CHP'nin üst düzey yöneticisi cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için CHP'nin HDP'yi küstürmeden milliyetçi seçmene yöneleceğini yazar İsmail Saymaz'a anlattı. Öte yandan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile bir araya gelinecek.

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14 mayıs seçimleri ilk turu Cumhurbaşkanı Erdoğan önde tamamladı. İlk turda hayal kırıklığına uğrayan CHP, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için kolları sıvadı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP'nin üst düzey yetkilisiyle konuşan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP'nin seçim stratejisini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun Adıgüzel'den sonra seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile de yollarını ayırdığını duyuran Saymaz Kılıçdaroğlu'nun tam dokuz aydır sürdürdüğü “Sana Söz Baharlar Gelecek” temalı “suya sabuna dokunmayan” seçim kampanyasını rafa kaldırarak, 28 Mayıs'a kadar daha agresif bir dil benimseyeceğini yazdı.

Konuştuğu CHP'li yetkilinin açıklamalarına yer veren Saymaz, ana muhalefetin seçim planını paylaştı:

“PKK ile FETÖ ile asıl siz iç içesiniz” diye çıkış yapılacak

Bir CHP'li üst düzey yetkili şunları söylüyor: “Vatandaş güvenlik penceresinden bakıyor. ‘Ben yoksulum ve açım ama Türkiye'ye saldırıyorlar, vatanımı milletimi korurum' diye düşünüyor. AK Partililerin ‘Bunlar PKK'lıdır' propagandasına inanmışlar. Bunu kırmak zorundayız.” Nasıl? AK Parti, Hüda Par ve Hizbullah ilişkisi üzerinden vurulacak. “Hizbullah'ı meclise soktunuz” denilecek. Hüda Par'ın “Türküm” demediği vurgulanacak. Terör ve güvenlik politikalarıyla ilgili karşı duruş gösterilecek. “PKK ile FETÖ ile asıl siz iç içesiniz” diye çıkış yapılacak. “Bir tek çakıl taşımızı kimseye kaptırmayacağız” vurgusu öne çıkarılacak. Suriyeliler ve kaçak göçmenler meselesinin altı çizilecek. CHP'li yetkiliye sordum: “Bunu anlatabilecek kadar vaktiniz var mı? “Başka çaremiz yok. Onlar 10 günde anlatırsa biz de anlatırız” diyor.

HDP oyu korunabilecek mi?

"Bu durumda HDP oyu korunabilecek mi? Şu yanıtı veriyor.“ Hem mevcut oyu koruyacağız hem de güvenlik endişesi olan vatandaşlarımızı kucaklayacağız.”

Oğan ve Özdağ masaya oturulacak

Öte yandan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile bir araya gelinecek. Kılıçdaroğlu, bugün- yarın Oğan'ı arayabilir. Ancak Muharrem İnce ile temas kurulması beklenmiyor.

Tuncay Özkan da hedefte

Kılıçdaroğlu'nun basından sorumlu olan başdanışmanı Tuncay Özkan'a ait olduğu iddia edilen Anka Haber Ajansı, seçim sandıkları açıldığında AK Parti'yi önde gösterdiği için muhaliflerin hedefine oturdu. ANKA'ya olan tepki Özkan'a yöneldi. Özkan'ın da görevden alınacağı ileri sürüldü. Ancak o bu iddiayı reddetti. Değer taraftan, İmamoğlu'nun kampanyanın başına geçtiği iddiaları danışmanı Necati Özkan tarafından yalanlandı. Kılıçdaroğlu'nun kampanya için İbrahim Uslu ile görüşeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu bugünden itibaren 28 Mayıs için kollarını sıvıyor. CHP'yi terörle ilişkilendiren kampanyayı tersine çevirerek, milliyetçi seçmenin oyunu almayı planlıyor. Bu planı yürürlüğe koyarken, HDP'lileri küstürmemesi gerekiyor.