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Ömer Çelik'ten depremzede seçmenlere yönelik hakaretlere tepki

Ömer Çelik'ten depremzede seçmenlere yönelik hakaretlere tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.

Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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