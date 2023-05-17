Şile'de kaçak avcılara baskın! 9 ton kalkan balığına el konuldu!

İstanbul'un Şile ilçesinde kaçak avlanan 9 ton kalkan balığına el konulurken 8 kişiye 197 bin 353 lira ceza kesildi.

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kaçak su ürünleri avcılığına yönelik yetkili kurumların denetimleri sürüyor.

Denetimler sırasında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs'ta bir balıkçı teknesinin, Karadeniz'de kaçak avcılık yapmak amacıyla hareket ettiğinden şüphelenerek mobil radar timi tarafından tekneyi yakın takibe aldı.

Mobil radar timinin yaptığı 5 günlük takip sonucunda, balıkçı teknesinin gece saatlerinde Ağva Deresi'nin içerisine girdiği ve kaçak avlanmış çok sayıda kalkan balığını nakledilmek üzere araca yüklediği tespit edildi.

Bunun üzerine bilgi verilen Sahil Güvenlik Şile Karakol Komutanlığı ve Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tekneyi ve aracı yakaladı.

Ekiplerin, teknede ve araçta yaptığı incelemede, kaçak avlanan 9 ton ağırlığındaki 2 bin kalkan balığı ele geçirildi.

Aralarında tekne sahibinin de olduğu 8 kişiye "Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 197 bin 353 lira ceza kesildi.

El konulan balıklar, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.