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AB, Avrupa Konseyi ile ilişkileri güçlendirmek istiyor

AB, Avrupa Konseyi ile ilişkileri güçlendirmek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'deki tüm ülkelerin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile AB içindeki demokratik standartları geliştirmek için daha yakın işbirliği kurmak istediklerini kaydetti.

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Von der Leyen ve Michel, İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesi oturumunda konuştu.

AB ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkinin AB'deki demokratik standartların korunmasında büyük rol oynadığını belirten Von der Leyen, "AB'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bir an önce katılma niyetini teyit etmek istiyorum." dedi.

Michel de "Avrupa Konseyi ile işbirliğini güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullanarak, AB'nin söz konusu sözleşmeye taraf olmasını sağlamak için hukuki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

AB'deki tüm ülkeler, Avrupa Konseyi üyelerinin imzacısı olduğu 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olsa da AB, henüz sözleşmeye katılmadı. AB Adalet Divanı, sözleşmenin AB anlaşmalarıyla uyumluluğu konusunda olumsuz görüş bildirmişti.

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