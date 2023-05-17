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BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den, TFF 3. Lig'e yükselen 15 takım belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu planlamasına göre, Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Ligi'ne 9 takım çıkacaktı. Deprem felaketinin ardından TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği, BAL 14 grupta yer alan grup birincileri direkt TFF 3. Lig'e çıkartılırken, depremden etkilenen 10 ilin bulunduğu 2. ve 7. grup takımları arasında oynatılan play-off müsabakaları sonucunda da bir takım daha TFF 3. Lig'e çıkartılarak, TFF 3. Lig'e toplam 15 takım yükseldi.

2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alacak BAL takımları şöyle:

1 - Grup Birincisi Mardin 1969 Spor
2 - Grup Birincisi Kahramanmaraş İstiklal Spor
3 - Grup Birincisi Sebat Gençlik Spor (Trabzon)
4 - Grup Birincisi Tokat Belediye Plevne Spor
5 - Grup Birincisi Karabük İdmanyurdu Spor
6 - Grup Birincisi Talasgücü Belediyespor (Kayseri)
7 - Grup Birincisi Adana 1954 Futbol Kulübü
8 - Grup Birincisi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
9 - Grup Birincisi Viven Bornova Futbol Kulübü (İzmir)
10 - Grup Birincisi Aliağa Futbol A.Ş. (İzmir)
11 - Grup Birincisi Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü (İstanbul)
12 - Grup Birincisi Sultanbeyli Belediyespor (İstanbul)
13 - Grup Birincisi Silivrispor (İstanbul)
14 - Grup Birincisi İnegöl Kafkas Gençlikspor (Bursa)
15 - Play-Off Birincisi Silifke Belediyespor (Mersin)

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