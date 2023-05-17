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Bakan Nebati: "İşsizlik oranı 2018'den bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü"

Bakan Nebati: "İşsizlik oranı 2018'den bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü"

"Önümüzdeki dönemde de insan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmaya kesintisiz devam edeceğiz"

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işsizlik oranının 2018 yılının birinci çeyreğinden bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştüğünü bildirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli ile güçlü performansını sürdüren ekonominin yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendiren Nebati, şunları kaydetti:

"Toplam istihdamımız bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artış kaydetmiş ve 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Böylece işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür. Önümüzdeki dönemde de insan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmaya kesintisiz devam edeceğiz."

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