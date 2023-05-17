Fatmanur Altun kimdir, ne iş yapıyor, mesleği nedir? Fatmanur Altun kaç yaşında?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun son günlerin merak edilen isimlerinden biri oldu. Bir dönem THY'den maaş alıyor polemikleri ile gündem olan ve iddiaları yalanlayan Fatmanur Altun, 44 yaşında ve aslen Kocaeli doğumlu. 4 çocuk annesi olan Fatmanur Altun, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi ve sosyolog.

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Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Fahrettin Altun'un hayatı merak ediliyor. Geçmişte televizyon programı ve köşe yazarlığı yapan Fahrettin Altun şu anda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapıyor. Özel hayatı ile de merak edilen Fahrettun Altun, Fatmanur Altun ile evli. Çiftin 4 tane çocuğu var. Peki Fatmanur Altun kimdir, ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Fatmanur Altun kimdir?

Altun, 1979 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. 2002-2003 yılları arasında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde yer aldı. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Sosyoloji ve Antropoloji Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. 2014 yılında aynı bölümde başladığı doktora eğitimini 2018 yılında bitirdi.

Öğretim üyesi

2000 yılından itibaren mütercim ve redaktör olarak yayıncılık sektöründe çalışan Altun, 2005-2010 yılları arasında Anlayış Dergisi'nde bölüm editörlüğü, 2006-2011 yılları arasında Dünya Bülteni haber portalında köşe yazarlığı yaptı. 2009-2012 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetimi ana kademe yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 2012-2016 yılları arasında İBB Kültür A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaptı ve 2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Halen Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Altun'un telif ve çeviri eserleri bulunuyor. Fikriyat Gazetesi köşe yazarlığını yürütüyor ve çeşitli mecralarda düzenli olarak yazıları yayınlanıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi

KADEM Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı da bulunan Altun, ileri düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve Osmanlıca biliyor. Evli ve dört çocuk annesidir.