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YSK Başkanı Ahmet Yener'den itirazlara yönelik son dakika açıklama

YSK Başkanı Ahmet Yener'den itirazlara yönelik son dakika açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerine yönelik itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Yener, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli." dedi.

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YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklamalar geldi. Yener seçim sonuçlarına itirazlar konusunda yaptığı açıklamada "Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli." dedi.

YSK Başkanı Yener (Seçim sonuçlarıyla ilgili) "Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır." dedi.

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