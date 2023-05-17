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Türbülansa giren uçakta yolcular yaralandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türbülansa giren uçakta yolcular yaralandı!

 HİNDİSTAN hava yolları Air India’nın uçağının türbülansa girmesi sonucunda yedi yolcunun yaralandığı bildirildi.

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Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Air India’nın Delhi-Sydney uçuşunda, Boeing 787-800 uçağının girdiği şiddetli türbülans sonucunda yedi yolcunun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kabin personelinin olaya hemen müdahale ederek yaralılara ilk yardım uyguladığı kaydedildi.

Uçak Sydney havalimanına indikten sonra da yolculara tıbbi müdahale yapıldığı ifade edilen açıklamada, kimsenin durumunun hastaneye götürülecek kadar ciddi olmadığı vurgulandı.

Yolcular, türbülansın çok şiddetli ve korkutucu olduğunu dile getirdi.

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