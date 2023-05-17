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Samsun Çarşamba’da 3. Off-Road Oyunları

Samsun Çarşamba’da 3. Off-Road Oyunları

SAMSUN'un Çarşamba Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen “3. ÇAROFF Off-Road Oyunları”, 21 Mayıs Pazar günü Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde yapılacak.

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Çarşamba Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ÇAROFF Off-Road Oyunları, 21 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde başlayacak. Yarışma için birçok il ve ilçeden tam donanımlı arazi aracının ilçeye gelmesi bekleniyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılında ilçede 19 Mayıs kutlamaları için büyük hazırlıklar yapılırken; sporda öncü kent olma yolunda adımlar atan Çarşamba’da 3. ÇAROFF Off-Road Oyunları, maceraseverleri bekliyor.

Çarşamba’da 20 Mayıs Cumartesi günü off-road araçlarının karşılanması, şehir içi konvoy ve kamp organizasyonu yapılacak. Yarışmanın startı ise 21 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da verilecek. Macera tutkunlarının yarışları izlemek için sabahın erken saatlerinde Yeşilırmak Millet Bahçesi’ni doldurmaları bekleniyor.

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