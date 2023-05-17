Rıdvan Dilmen'den olay Zaniolo yorumu! "Okan Buruk gelecek sezon onunla çalışmaz"

Galatasaray'ın deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Dilmen, Zaniolo ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

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İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'ın zaferini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. TV8.5 ekranlarında konuşan Dilmen, Okan Buruk'un gelecek sezon Zaniolo ile çalışmayacağını düşündüğünü belirtti.

"Zanıolo ile gelecek sezon çalışacağını düşünmüyorum"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Ben Okan Hocanın Zaniolo ile gelecek sezon çalışacağını hiç düşünmüyorum. Çok yetenekli, Rashica'ya göre kariyeri daha iyi olabilir ama kırmızı kartlık çok fazla pozisyonu var. Burada maç kaybedilseydi Zaniolo bunu Okan hocaya atar. Oynamadığım için ben böyleyim diyebilir. Hocasına serzenişte bulunur. Nicolo Zaniolo 2 hafta 11'de başlasaydı bu hareketi yapmazdı. O da bitirmiş olayı." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Muslera'nın en rahat maçıydı"

"Fenerbahçe, Trabzonspor'a puan kaybederse Galatasaray cumartesi günü şampiyonluğunu ilan eder. 0-0 bitse de yeterli oluyor. Zaten Fenerbahçe kaybederse Galatasaray bu ikramı kaçırmaz. Karagümrük ve İstanbulspor'un stadı yok. Bu takımlar için büyük dezavantaj oluyor. Galatasaray sabaha kadar oynasa İstanbulspor'u yenerdi. Kalesinde hemen hemen hiç tehlike yaşamadı. Muslera'nın en rahat oynadığı maçtı. Kasımpaşa'nın kazanmasıyla birlikte İstanbulspor için kolay olmayacak."

"Çok hızlı düşünüyor"

Galatasaraylı oyuncuların motivasyonu oldukça yüksekti. Icardi ve Kerem müthiş bir oyun çıkardı. Ceza sahası içinde çok iyi oyuncular gördüm. Tamam Jardel falan çok daha golcüydü ama Icardi dilediği zaman dünyanın en hızlı adamı oluyor. Çok hızlı düşünüyor, arkada da gözü var gibi. Tam bir ceza sahası forveti. Bütün takım muazzam oynadı. Harika bir coşkusu vardı.

"10 kişi kalmasına rağmen oyundan kopmadı"

"Galatasaray'ın 11'ine baktığımızda cezalı olduğu için sadece Boey yoktu. Kimin oynayacağı belli. Maçı hak ederek kazandı. En az 2 gol daha atmalıydı. 10 kişi kalmasına rağmen oyundan kopmadı. Sergio Oliveira'nın muhtemel bir problemi oldu. İlk yarı gayet iyi oynamıştı."

"Penaltı verilmeliydi"

"Orta sahayı boşaltarak kazanamazsınız. Örneğin Konya maçı! Bugün değişiklikleri ona göre yaptı. Orta sahayı dirençli yaptı. 10 kişi kalmasına rağmen oyunu son ana kadar iyi okudu. Bana göre Nelsson ile Eze'nin pozisyonunda penaltı verilmeliydi. Topa önce Nelsson yükseliyor. Benim şahsi görüşüm penaltı. Rashica için verilen penaltı pozisyonuna da soru işareti bırakıyorum. Her yoruma açığım."

"Gelecek sezon bir tık daha diri olmak zorunda"

"Kazanan her zaman haklıdır. Kötü günler geçirmesine rağmen başarılı sonuçlar alıyorlar. Son iki haftayı pozisyon vermeden bitirdiler. Biz 4 gün sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşabiliriz. Galatasaray gelecek sezon bir tık daha diri olmak zorunda."