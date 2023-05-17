Fatih Portakal'ın yüzde 49.52 sorusu tepki çekti kullanıcılar yorum yağdırdı

Fatih Portakal 14 mayıs cumhurbaşkanılığı seçimleri ilk turunda yüzde 49.52 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına neden itiraz etmediğini sordu. Portakal, "Acaba diyorum sayılacak olursa gerçekten Erdoğan'ın oylarında bir düşme var mı veya böyle bir manipülasyon var mı?" dedi. Paylaşımın altına kullanıcılardan "Çünkü en az %55 istiyor" yorumu geldi.

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Gazeteci Fatih Portakal 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdiği videosunda tartışılacak bir soru sordu.

"%49,5 neden yeniden saydırmadı?" diyen Portakal, manipülasyon iddialarını gündeme getirdi.

Erdoğan gibi bir adam nasıl itiraz etmez?

Seçim sonuçlarını yorumladığı kendisine ait Youtube kanalında Portakal, ikinci tur öncesi kafaları bulandıran soruyu sordu. İşte Portakal'ın sözleri:

"Bugün geldiğimiz noktada ikisi arasında yüzde 4.63'lük fark var. 50+1'i geçen seçimi kazanıyor. Erdoğan 0.5 ile kaybetti. Çok enteresan tanıdığımız Erdogan binde 5'lik orana itiraz etmedi. Oylar yeniden sayılsın demedi.

Ben bunu düşünüyorum bunu iki gündür neden? Çünkü o kadar yakınki 50+1'e. Çok yakın. Binde 0.6. Veya ne kadar matematiğe hakimsiniz bilmiyorum. Yüzde 0.6 oy alsa cumhurbaşkanı olacak, ikinci tura kalmayacak. Birinci turda bu işi bitirecek ama Erdoğan itiraz etmedi. Neden? Erdoğan gibi bir adam nasıl itiraz etmez? Kılıçdaroğlu bu oy oranını alsa itiraz ederdi. Çünkü binde 6 o kadar yapılacak hata payıki...

Neden diye soruyorum bu soruyu. Demokrasi aşığı olduğu için mi hayır. Demokrasiyi bir araç olarak gördüğünü biliyoruz. Peki Kılıçdaroğlu'na bir şans vermek için mi hayır. Çantada keklik olarak gördüğü için mi o da değil. Nedir bunun cevabı bilmiyorum.

'AKP ekranlarında Kılıçdaroğlu önde' diye bilgi geçmiştim iddia geçmiştim birisinden gelmişti

Şu ihtimal de olabilir. Sayılırsa oylarının aslında daha düşük olacağı yönünde mi? Seçim günü ilk geldiğinde Cumhuriyet ve Birgün gazetesi de ekrana getirmişti. 'AKP ekranlarında Kılıçdaroğlu önde' diye bilgi geçmiştim iddia geçmiştim birisinden gelmişti. Daha sonra Sözcü ekranlarında söyledim. Acaba diyorum sayılacak olursa gerçekten Erdoğan'ın oylarında bir düşme var mı veya böyle bir manipülasyon var mı?"

Paylaşıma yorum yağdı

Portakal aynı soruyu Twitter hesabından "Hala kafamı karıştırıyor bu durum. %49,5 neden yeniden saydırmadı?" ifadeleriyle sordu. Paylaşımın altına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Bazı yorumcular da Mersin ve Isparta'da oy sayımına yapılan itirazda AK Parti'nin lehine çıkan verileri paylaştı.

"Çünkü en az %55 istiyor"