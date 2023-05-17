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‘Sinop lakerdası’ coğrafi işaretle tescillendi. Coğrafi tescil alan ilk deniz ürünü oldu!

‘Sinop lakerdası’ coğrafi işaretle tescillendi. Coğrafi tescil alan ilk deniz ürünü oldu!

SİNOP’ta önceleri yoksul ailelerin tükettiği ardından restoranlara kadar giren 'Sinop lakerdası' coğrafi işaretle tescillendi ve ilk kez coğrafi işaret alan deniz ürünü olarak tarihe geçti.

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Karadeniz’de torik veya iri palamudun dilimlenerek hazırlanan 'Sinop lakerdası’ coğrafi işaretle tescillendi. Sinop’ta 11. coğrafi işaretli ürün olarak kaydedilen ürün, ayrıca ilk kez coğrafi işaret alan bir deniz ürünü olarak da tarihe geçti. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından başvurusu yapılan ve incelemeleri yaklaşık 2 yıl süren Sinop lakerdasının gelecek günlerde büyük market raflarına da girmesi bekleniyor.
Son dönemlerde küresel etkilerle birlikte yerel ürünlere de sahip çıkma konusunda her ülkenin farklı girişimlerde bulunduğunu kaydeden Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, “Ülkemizde de yöresel ürünlerin daha yüksek katma değer alması için coğrafi işaret alma noktasında çalışmalar başlatıldı. Şu an ilimizde de bugüne kadar alınmış 11 coğrafi işaretli ürün içerisine Sinop lakerdasını da katmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İlk kez deniz ürünü coğrafi işaret aldı

Yapılan başvurunun üzerinden 2 yıl geçtiğini belirten Akbaş, “Çok eski dönemden beri evlerimizde büyüklerimizin yapıp bizlere lezzet olarak sunduğu bir üründü. Biz bunu hem markalaştırmak hem de kalitesini korumak için 2021 yılı Mart ayında Türk Patent Kurumu’na anlattığımız ürünümüzün dosyalarını hazırlamıştık. Süreç çok uzun sürdü, bir deniz ürününe coğrafi işaret alınmış ilk ürün olarak tarihe geçti. Deniz ürünü, yenilebilir bir ürün olduğu için incelemeleri ve laboratuvar çalışmaları diğer ürünlere göre biraz daha fazla sürdü” şeklinde konuştu.

Büyük marketlerin raflarına da girecek

Sinop TSO adına alınan ikinci coğrafi işaretli ürün olduğunu söyleyen Akbaş, ürünün ulusal marketlerde satılması için çalışmalar yürüteceklerini vurguladı. Akbaş, “Son dönemde coğrafi işaretlere olan ilgi arttıkça bu değerlere de sahip çıkmamıza olan inançla Sinop lakerdasının tescilini yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde uzmanlarla birlikte bir çalıştay yapacağız, bu çalıştay sonrasında bu ürünlerin ulusal market raflarında da yer almasıyla ilgili belli bir süreci kat etmiş olacağız” dedi.

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