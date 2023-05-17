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İngiltere göçmenlik kurallarını hafifletmeyi planlıyor!

İngiltere göçmenlik kurallarını hafifletmeyi planlıyor!

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, iş gücü açığı olan bazı sektörler için göçmenlik kurallarının kısa vadeli olacak şekilde hafifletilebileceğini ve bu konuda "pragmatik" olacaklarını söyledi.

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İngiltere Maliye Bakanı Hunt, İngiliz Ticaret Odaları Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, göçmen konusunun Brexit anlaşmasında ana faktör olduğunu vurguladı.

Hunt, "Bu, ekonomi modelimizi sınırsız ve düşük vasıflı göçmenlerden yüksek vasıflı ve maaşlı bir ekonomiye dönüştürmek için bir karardı." dedi.

İngiltere'deki işletmelerin ülkedeki istihdam potansiyelini değerlendirirken göçmenlerin, iş gücünde hala rol oynayabileceğini aktaran Hunt, şunları kaydetti:

"Her zaman pragmatik olacağız. Örneğin, bakım evlerini iş gücü kısıtının yaşandığı sektörler listesine aldık, aynı şekilde inşaat sektörünün bazı alanlarını da... Diğer sektörlerle de görüşmeye devam ediyoruz. İş gücü açığının olduğu sektörlerde göçmenlik kurallarını kısa vadeli olacak şekilde hafifletebiliriz. Ülkedeki büyük potansiyelimizi kullanırken, zorlukların yaşandığı sektörlerde göçmenlik kriterleriyle ilgili mantıklı ve pragmatik olacağız."

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından birçok AB vatandaşının ülkelerine geri dönmesiyle İngiltere'de ana sektörlerde iş gücü açığı oluşmaya başlamıştı. Hükümet, diğer yandan ülkeye göçün kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını hedefliyor.

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