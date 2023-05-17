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Kütahya'da çok feci olay! Evde patladı yaşlı kadın öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kütahya'da çok feci olay! Evde patladı yaşlı kadın öldü

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde evindeki piknik tüpünün patlaması nedeniyle yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kütahya'da bir evden gelen patlama sesinin ardından komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yalnız yaşadığı evde ağır yaralanan Cemile Baysal'ı (75) hastaneye götürdü.

Yaşlı kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Patlamanın, mutfaktaki piknik tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

Baysal'ın yeğeni ve komşusu Ahmet Bakan "Vardığımızda ev harap haldeydi. Halam yerde yatıyordu. Ekipler hızlıca geldi. Patlama çok şiddetliydi, evlerimiz sallandı. Allah kimsenin başına vermesin." dedi.

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