Batı Akdeniz ihracatta 1 milyar doları aştı

ANTALYA, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den bu yıl yapılan ihracat 1 milyar 8 milyon 455 bin 568 dolara ulaştı.

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölge ihracatının 1 milyar dolar sınırını aştığını duyuran Çavuşoğlu, "İhracatımız 1 milyar 8 milyon 455 bin 568 dolara ulaştı. Bölgemizden 1906 firma, 158 ülkeye ihracat gerçekleştirerek geçen yıla kıyasla 2 gün önce 1 milyar dolarlık ihracat rakamının aşılmasına katkı sağladı. Dünyayı etkisi altına alan ekonomik daralmaya rağmen Batı Akdenizli ihracatçıların küresel bazda faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi gelecek adına ümit verdi." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler bazında yaş sebze ve meyvenin ilk sırada yer aldığını aktaran Çavuşoğlu, doğal taş ağırlıklı madenciliğin ikinci, ağaç ve orman ürünlerinin üçüncü, kimyevi maddelerin dördüncü ve demir ile demir dışı metal sektörünün de beşinci sırada olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, 1 Ocak-16 Mayıs döneminde Rusya, Almanya, Çin, Ukrayna ve Romanya'nın sırasıyla en fazla ihracat yapılan beş ülke olduğunu vurguladı.

Yurt dışında yaşanan ekonomik daralmanın sona ermesiyle bölge ihracatının yeni başarı hikayeleri yazmasını beklediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna savaşına, küresel ekonomik olumsuzluklara rağmen ihracat rakamlarımızı korumak, sürdürülebilir kılmak ve bölge ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisi haline getirmek önemli. BAİB olarak ihracatı daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çerçevede önümüzdeki haftalarda eğitim faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Eğitimlerin ardından firmalarımızı yurt dışı pazarlama faaliyetlerine götürerek, iş görüşmeleri yapıp, ihracat bağlantıları kurmak adına misyonumuzu yerine getireceğiz."