Bosna Hersek'te sel! Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı!

Bosna Hersek'te 14 Mayıs'ta başlayan şiddetli yağışlar sonucu yüzlerce ev ve iş yerinde su baskınları oluştu.

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Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Una Sana Kanton (USK) Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki nehirlerin su seviyesinin artmaya devam ettiğine ve kantondaki tüm şehirlerde doğal afet ilan edileceği bilgisine yer verildi.

USK'deki başta Bosanska Krupa, Bihac, Sanski Most kentlerinde yüzlerce ev ve iş yerini su bastığı ifade edilen açıklamada, birçok yolun ve tarım arazisinin de sular altında kaldığı ve selin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Bihac Belediye Başkanı Edin Moranjkic, yerel basına yaptığı açıklamada, Kızıl Haç ve Federasyon Sivil Koruma Daire mensupları ile gönüllülerin sahada çalıştığını ifade etti.

Bosna Hersek Otomobil Motor Kulübünden (BİHAMK) yapılan açıklamada ise Bosanska Dubica, Bosanska Kostajnica ve Bosanski Novi'deki Bosna Hersek-Hırvatistan sınır kapılarının sel nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

- Hırvatistan'da ordu mensupları sel bölgesinde

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Varazdin bölgesinde bir tavuk çiftliğinin, görevlilerin zamanında müdahalesi sonucu sular altında kalmaktan kurtarıldığını dile getirdi.

Bozinovic, Karlovac bölgesindeki durumun kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu seviyede bir seli hatırlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Hırvatistan Sivil Koruma Dairesi de sosyal medya paylaşımında, Karlovac'daki Korana ve Kupa nehirlerinin su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini ve ordu mensupları dahil tüm görevlilerin sahada bulunduğunu duyurdu.

- Bosna Hersek ve Hırvatistan'da sağanak yağış 14 Mayıs'ta başladı

Bosna Hersek'te 14 Mayıs'ta etkisini gösteren sağanak sele sebep olmuş, Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Krajina'da bazı ev ve iş yerlerini su bastığı, Una ve Sana nehirlerindeki su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı bildirilmişti.

Hırvatistan'da ise şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelmiş, Zadar bölgesindeki yolların birçoğu su altında kalmıştı.