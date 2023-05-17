Kuruluş Osman Aktemur kim oynuyor, gerçekte adı nedir? Taha Baran Özbek yaşı kaç?

Kuruluş Osman dizisinin öne çıkan karakterinden biri olan Aktemur, bu akşamki yeni bölümde Koyunhisar savaşında hayatını kaybedecek. Kuruluş Osman dizisinde Aktemur'a başarılı oyuncu Taha Baran Özbek hayat veriyor. 35 yaşında olan Taha Baran Özbek, Bir Litre Gözyaşı ve Bizim Hikaye gibi dizilerde yer aldı.

Abone ol

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman bu akşam 126. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşamki yeni bölüme Aktemur'un ölümü damga vuracak. Osman Bey'in yeğeni de olan Aktemur'a gerçekte sevilen oyuncu Taha Baran Özbek hayat veriyor. Aslen İstanbullu olan Taha Baran Özbek, 35 yaşında. Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakteri ile de alkış toplayan oyuncu Bizim Hikaye dizisinde de rol almıştı.

Aktemur tarihte nasıl öldü?

Sinema ve dizi film oyuncusu Taha Baran Özbek, 1988, İstanbul doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesinde tiyatro eğitimi alan Taha Baran Özbek, aktif olarak tiyatro yapmakta, 2018’den beri dizilerde rol almaktadır.

Bir çok izleyici onu Bir Litre Gözyaşı dizisinde hayat verdiği Sahir karakteri ile tanındı Sonra Dip ve Bizim Hikaye gibi dizilerde de boy gösterdi. 2019’da Azize, 2020 ve 2021’de Akrep dizilerinin kadrolarında yer aldı. Aynı yıl Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini canlandırdı. 2022 yılında Son Nefesime Kadar, Kuruluş: Osman dizileri ve Akif filminde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir