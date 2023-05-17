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Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ile yeni sözleşme imzaladı

Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ile yeni sözleşme imzaladı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sabit Erken İhbar Radar Sistemi Projesi'ne ilişkin yeni bir sözleşme imzalandı.

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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ''ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sabit Erken İhbar Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 500 milyon 801 bin 109 TL ve 27 milyon 29 bin 473 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026-2027 yılları arasında gerçekleşecektir'' ifadelerine yer verildi.

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