Antalya'da vahşet! Kardeşini boğarak öldürdü ifadesinde bakın ne dedi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kardeşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Şüpheli ilk ifadesinde bakın ne söyledi...

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Kemer'de bir apartta konaklayan Hüseyin B'nin (57) cesedini gece saatlerinde bulan apart çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yapığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin B'nin vücudunda herhangi bir delici ve kesici iz olmadığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin B'nin kardeşi Ö.B. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

İlk ifadesi...

Ö.B. jandarmadaki ilk ifadesinde, kardeşi Hüseyin B'nin sağlık sorunları olduğunu ve acısını dindirmek için yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.