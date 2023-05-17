BIST 4.642
DOLAR 19,76
EURO 21,41
ALTIN 1.260,71
HABER /  DÜNYA

Fransız Le monde Türkiye'nin seçim haritasını yayımladı Yunanistan tepki gösterdi

Fransız Le monde Türkiye'nin seçim haritasını yayımladı Yunanistan tepki gösterdi

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde’un 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için hazırladığı Türkiye haritası, Atina'nın tepkisine neden oldu.

Abone ol

14 Mayıs Pazar günü Türkiye sandığa gitti. Milyonlarca seçmenin sandığa gittiği seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Dünya medyası ise gelişmeleri manşetten okuyucularına sundu, birçok haber sitesi sonuçları canlı blog olarak yayınladı.

Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından Le Monde, seçim sonuçlarını gösteren bir ilk sayfadan verdi. Söz konusu haritadaki detaylar ise Yunanistan'ın tepkisine neden oldu. 

Fransız gazete, Yunan adalarını Türkiye'nin seçim haritasına dahil etti.

Le Monde'un İngilizce yayın yapan sayfasında seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan haritada, sarı renk Cumhur İttifakı'nı, kırmızı ise Millet İttifakı'nı temsil ediyor. Haberde Rodos, İstanköy, Amorgos, Sakız gibi Doğu Ege adaları Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterildi.

Yunanistan dışişleri bakanlığından iki yetkiliye göre, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis, gazetenin yayıncılarına bir mektup yazdı ve haritanın kaldırılmasını talep etti. Le Monde ise söz konusu haritayı kısa süre içerisinde siteden kaldırdı. (Kaynak: Milliyet)

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'a meydan okumuştu seçimlerin en düşük oy alan partisi oldu
Erdoğan'a meydan okumuştu seçimlerin en düşük oy alan partisi oldu
Bakan Vahit Kirişci’den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na tepki
Bakan Vahit Kirişci’den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na tepki
Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ile yeni sözleşme imzaladı
Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ile yeni sözleşme imzaladı
Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Pakistan, kripto para hizmetlerinin yasaklanacağını duyurdu
Pakistan, kripto para hizmetlerinin yasaklanacağını duyurdu
Antalya'da vahşet! Kardeşini boğarak öldürdü ifadesinde bakın ne dedi
Antalya'da vahşet! Kardeşini boğarak öldürdü ifadesinde bakın ne dedi
Bosna Hersek'te sel! Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı!
Bosna Hersek'te sel! Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı!
Kuruluş Osman Aktemur kim oynuyor, gerçekte adı nedir? Taha Baran Özbek yaşı kaç?
Kuruluş Osman Aktemur kim oynuyor, gerçekte adı nedir? Taha Baran Özbek yaşı kaç?
Galatasaray, gelecek sezon için kombinelerin tükendiğini duyurdu!
Galatasaray, gelecek sezon için kombinelerin tükendiğini duyurdu!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması!
Konut Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 5,4 arttı
Konut Fiyat Endeksi Mart ayında yüzde 5,4 arttı
Batı Akdeniz ihracatta 1 milyar doları aştı
Batı Akdeniz ihracatta 1 milyar doları aştı