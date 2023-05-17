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Böyle acı görülmedi! 17 yaşındaki oğlu kalp krizinden ölen baba 1 saat sonra kalp krizine yenildi

Böyle acı görülmedi! 17 yaşındaki oğlu kalp krizinden ölen baba 1 saat sonra kalp krizine yenildi

EDİRNE'nin İpsala ilçesi Esetçe beldesinden yürekleri yakan iki ölüm haberi geldi. Keşanspor Kulübü futbolcusu 17 yaşındaki Enes Bülent kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun acısına dayanamayan basası Ramazan Bülent de bir saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. Baba oğul birlikte toprağa verildi.

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Edirne'nin İpsala ilçesi Esetçe beldesinde art arda kalp krizi geçirerek vefat eden Keşanspor Kulübü futbolcusu 17 yaşındaki Enes Bülent ve babası Ramazan Bülent'in cenazeleri defnedildi. Beldedeki tarlada dün babasıyla çalışan Enes Bülent, bir süre sonra dinlenmek için otomobile geçti.

Aracın içinde hareketsiz buldu

Baba Ramazan Bülent (47), aracına baktığında oğlunun hareketsiz olduğunu fark etti. Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Keşan Lisesi öğrencisi Enes Bülent, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Baba da kalp krizi geçirip öldü

Bir süre sonra kalp kriz geçirerek fenalaşan baba Ramazan Bülent de hastanede hayatını kaybetti. Bir saat arayla vefat eden baba ve oğlu için öğle vakti evlerinin önünde cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Törene, gencin annesi Fatma, ağabeyi Görkem, kardeşi Ömer Bülent, Keşan Belediye Başkan Vekili ve Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Belde Belediye Başkanı Cemal Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve vatandaşlar katıldı. Gergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor camiasının çok üzgün olduğunu söyledi.

Bu sene Enes için oynayacağız

Oğlunun acısına dayamayan babanın da hayatını kaybettiğini belirten Gergin, "Bildiğimiz kadarıyla kalp krizi geçirip o da vefat etti. İki cenaze aynı anda çok üzücü. Hem spor camiasının hem bölgemizin başı sağ olsun. Geride kalanlara Allah sabırlar versin. Bu sene Enes için oynayacağız." diye konuştu.

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