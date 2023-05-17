Arjantin'de enflasyon yüzde 100'ü aştı

Arjantin'de Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde109'a yükseldi. Güney Amerika ülkesinde milyonlarca kişi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. BBC'nin konuştuğu Arjantinliler ülkede durumun ne kadar kötüye gidebileceğini merak ediyor.

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Yanina isimli Arjantinli için, geçim maliyetinin katlanarak arttığı bir yerde yaşamak yeni bir şey değil. Başkent Buenos Aires'te işçi sınıfının yaşadığı bir semtteki küçük bakkal dükkanını 10 yıl önce, yıllık enflasyon yüzde 25'i açmışken açtı.

Enflasyon oranı o günden bu yana arttı ancak BBC'ye konuşan Yanina insanların o zaman hala geçinebildiğini, hatta çevresindekileri ödüllendirebildiğini söylüyor. "İnsanların aldıkları her 10 üründen sadece dördüne temel ihtiyaç denebilirdi" diyor.

Ancak 2018'den bu yana Arjantin'de yıllık enflasyon katlanarak arttı ve Nisan ayında 30 yıldır ilk kez enflasyon oranı yüzde 100'ü aştı.

Arjantin hükümeti, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) iki kurtarma paketinin koşulu olarak, kemer sıkma önlemleri uygulamaya zorlandı.



Bu durumun Yanina'nın müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiği kesin.

Yanina "Müşteriler şu anda sadece gerekli şeyleri alıyorlar" diyor ve aslında onlar şanslı kesim.

Arjantin Ulusal İstatistik ve Nüfus Sayımı Enstitüsü'nün verilerine göre

Mart ayı itibarıyla Arjantinlilerin yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 14 yaş altı çocuklar arasında bu oran neredeyse yüzde 55.

Ekonomistler, yüksek enflasyon nedeniyle yoksulların sayısının artmasını bekledikleri uyarısında bulunuyor.

Enflasyon, özellikle yoksulları orantısız şekilde olumsuz etkiliyor. Yüksek enflasyonla en çok gıda fiyatları artıyor ve yoksul aileler küçük bütçelelerinin daha büyük bir kısmını gıdaya harcamak zorunda kalıyor.

Buna ek olarak, Arjantin'de çalışanların önemli bir kısmı kayıt dışı ekonomide istihdam ediliyor. Yani maaşlı çalışanlar gibi gelirleri sendikalar, işletmeler ve hükümet arasındaki anlaşmalarla, enflasyon oranında artmıyor.

Aynısı, özellikle de Covid-19 pandemisinden sonra kayıt dışı şekilde çalışanlarla birlikte Arjantin'deki iş gücünün yarısını oluşturan esnaf için de geçerli.