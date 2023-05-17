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Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti

Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti

Park halindeki bir araç ile çok sayıda evin elektrik tesisatı zarar gördü

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Eskişehir'de bir mahallede, aydınlatma direğine yıldırım isabet etmesi sonucu park halindeki bir araç ile çok sayıda evin elektrik tesisatında hasar oluştu.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yılmazoğulları Sokağı'nda yıldırım isabet eden direğin yakınındaki Ender Orakçı'ya ait 26 GD 813 plakalı hafif ticari aracın lastikleri patladı, elektronik aksamı zarar gördü.

Bölgede bulunan çok sayıda evde telefon hatlarının yanı sıra elektrik tesisatı ve bazı elektrik cihazlar kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zararın meydana geldiği sokaklarda tespit çalışması yaptı.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, gazetecilere, Yılmazoğulları ve çevre sokaklardaki evlerin yıldırımdan etkilendiğini söyledi.

Ciddi hasarlar oluştuğunu belirten Açıkgöz, "Şükredeceğimiz bir konu var; insanlarımıza bir şey olmadı. Yaklaşık 100 evimizde elektrik tesisatı ve cihazlar hasar gördü. Evlerdeki beyaz eşyalar, kombiler, internet kabloları, elektrik tesisatları zarar gördü." dedi.

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