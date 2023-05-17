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Samsun'da hırsız seçmen kağıdını düşürünce yakalandı

Samsun'da hırsız seçmen kağıdını düşürünce yakalandı

Samsun'da hırsız girdiği evde seçmen kağıdını düşürünce jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallerinde çok sayıda evden televizyon, bakır kablo, elektronik ev aletleri ve mutfak eşyalar çalındı. Söz konusu evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen C.A.(23) girdiği bir evde kendisine ait seçmen kağıdını düşürünce yakayı ele verdi.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.A.'ya elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

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