Köprühisar fethi tarihte ne zaman oldu? Köprühisar Kalesi fethi ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölümde Osman Bey Köprühisar'ı fethedecek. Osman Bey İznik taraflarına daha rahat akın yapabilmek maksadıyla Bursa yakınlarındaki Yenişehir ve Köprühisar'ı fethetti. İşte Köprühisar Kalesi'nin fethi ve tarihteki önemi

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ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümle ekrana gelecek Diziye bu akşam Köprühisar'ın fethi damga vuracak. Birçok seyirci yeni bölümü izlerken Köprühisar nerede, ne zaman fethedildi sorularına yanıt arayacak.Bursa ilinin Yenişehir ilçesine bağlı olan Köprühisar Osmanlı için çok önemli bir konumdaydı. Osman Bey döneminde fethedildi. Osman Bey İznik taraflarına daha rahat akın yapabilmek maksadıyla Bursa yakınlarındaki Yenişehir ve Köprühisar'ı fethetti.

Köprühisar Kalesi neresi?

Köprühisar, Bursa ilinin Yenişehir ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin tarihi 1300 yılına dayanmaktadır. Osmanlı devleti Yenişehiri almak için önce Köprühisarı almışlardır daha sonra Yenişehiri almışlardır. Mahallede osmanlı döneminden kalma tarihi hamam vardır, fakat şu an harap durumdadır.

Ayrıca mahallede 7000 yıl önce insan yaşamının oldugunu gösteren höyük vardır, höyük ile ilgili bilgiler şunlardır.Köprühisar: Yenişehir’e bağlı Köprühisar mahallesinin güneyinde, Kocasu’yun doğu terası üzerinde ve Yenişehir-Bilecik karayolunun kuzeyinde bulunan höyük, 200x100x12 m boyutlarındadır. Höyükte yapılan araştırmalarda İlk Tunç Çağı’na ait Yenişehir, kırmızı açkılı, kırmızı astarlı ve İnegöl gri türlerinde ve 2. Bin’e tarihlenen çanak çömlek parçaları bulunmuştur (French 1967: 53, 59-64).

1991 yılında tescillenen höyüğün ilk kez fark edildiği 1961 yılından bugüne dek önemli ölçüde tahrip olduğu görülmektedir. Höyüğün batı ve güneybatı kesimlerinden büyük miktarda toprak alınmış ve bunlarla Kocasu’yun kıyısına set oluşturulmuştur (BAY 07.08.2004).Mahallenin ismi mahallenin icinden gecmekte olan kocasu deresi üzerindeki köprüden ve osmanlının ilk dönemlerinde mahallenin etrafının hisarla cevrili olmasından, yani köprü ve hisarın birleşmesinden gelmektedir. Fakat zamanla dere üzerindeki köprü ve hisarlar yok olmuştur.

Yenişehir nasıl fethedildi?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Yenişehir, Bursa’da yer almaktadır. Osman Bey Bilecik, Yar Hisar, ve İnegöl'ü aldıktan sonra İznik taraflarına daha rahat akın yapabilmek maksadıyla Bursa yakınlarındaki Yenişehir ve Köprühisar'ı fethetti.