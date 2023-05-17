Filistin, "bayrak yürüyüşü"nün bölgeyi ateşe sürükleyeceği uyarısında bulundu

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: - "Halkımız ve yönetimimiz, Kudüs'ü ve bu şehirdeki kutsal mekanları korumaya muktedir. Kudüs, kutsallarıyla Filistin'in ebedi başkenti olarak kalacak"

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Filistin yönetimi, aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri provokatif "bayrak yürüyüşü"nü düzenlemekte ısrarcı olmasının bölgeyi ateşe sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, İsrail hükümetinin provokatif "bayrak yürüyüşü"nü düzenleme ısrarına tepki gösterdi.

Ebu Rudeyne, "bayrak yürüyüşü"yla radikal Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı basma çağrılarının bölgeyi ateşe sürükleyeceğini, bu gibi girişimlerin vahim sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Bölgede patlayamaya yol açacak bu gerginliği tırmandırma girişimlerinden İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu kaydeden Ebu Rudeyne, "Halkımız ve yönetimimiz, Kudüs'ü ve bu şehirdeki kutsal mekanları korumaya muktedir. Kudüs, kutsallarıyla Filistin'in ebedi başkenti olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki din adamları da "bayrak yürüyüşü"ne tepki için gösteri düzenledi.

Göstericiler, "Aksa, tüm Müslümanlara emanettir", "Müslüman din adamlarından halkları Aksa'yı savunma konusunda teşvik etmelerini istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, eylemde yaptığı konuşmada, bayrak yürüyüşüyle "Kudüs'te hakimiyet" mesajı vermek istediklerini söyledi.

Mısri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere bu yürüyüşü engelleme çağrısında bulundu.

Filistinli gruplar, geçen yıllarda Yahudi yerleşimcilerin taşkınlıkları ve saldırıları nedeniyle Filistinlilerle aralarında gerginlikler yaşanması sebebiyle "bayrak yürüyüşü"nün iptal edilmesini istiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'ta İsrail Meclisi'nde Likud Partisi üyelerine yaptığı açıklamada, "'Bayrak Yürüyüşü' planlandığı gibi her zamanki rotasında devam edecek." demişti.

İsrail Kanalı 13'e göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de dahil olduğu dört İsrailli bakanın bayrak yürüyüşüne katılması planlanıyor.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüş sırasında Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, Filistinlilere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuş, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.