BIST 4.617
DOLAR 19,76
EURO 21,42
ALTIN 1.258,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aksaray’da 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Aksaray’da 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

AKSARAY’da hava almak için çıktığı 5. kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düşün 66 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Fatih Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 5. katında oturan Osman Bozdemir (66) iddiaya göre hava almak için balkona çıktı. Balkonda bir anda dengesini kaybeden Osman Özdemir, 5. kattan aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Osman Bozdemir, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Bozdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin geniş çaplı araştırma yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Memleket Partisi'nde toplu istifa! Bakın kimin destekleyecekler
Memleket Partisi'nde toplu istifa! Bakın kimin destekleyecekler
Samsun'da hırsız seçmen kağıdını düşürünce yakalandı
Samsun'da hırsız seçmen kağıdını düşürünce yakalandı
Kuruluş Osman Aktemur ölümü, tarihte nasıl ölüyor? Aktemur kaç yaşında öldü?
Kuruluş Osman Aktemur ölümü, tarihte nasıl ölüyor? Aktemur kaç yaşında öldü?
Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti
Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti
16 yaşındaki çocuk kraliyeti karaladığı gerekçesiyle gözaltına alındı!
16 yaşındaki çocuk kraliyeti karaladığı gerekçesiyle gözaltına alındı!
İngiltere sınır dışı ettiği Arnavutlara para ödemiş!
İngiltere sınır dışı ettiği Arnavutlara para ödemiş!
Arjantin'de enflasyon yüzde 100'ü aştı
Arjantin'de enflasyon yüzde 100'ü aştı
Tahıl koridorunun açık kalması için yoğun diplomasi yürütülüyor
Tahıl koridorunun açık kalması için yoğun diplomasi yürütülüyor
Kocaeli'de trafikte kavga çıktı, araçtan sopa ile inip dehşet saçtılar! O anlar saniye saniye kamerada
Kocaeli'de trafikte kavga çıktı, araçtan sopa ile inip dehşet saçtılar! O anlar saniye saniye kamerada
İran'da evlenmek isteyenler için "eş bulma merkezleri" açıldı
İran'da evlenmek isteyenler için "eş bulma merkezleri" açıldı
Konya'da dolu ve sağanak etkili oldu
Konya'da dolu ve sağanak etkili oldu
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı