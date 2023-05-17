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Van'da 340 kilogram esrar ele geçirildi

Van'da 340 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 340 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Başkale ilçesinde 6. Hudut Tugay Komutanlığı görevlileriyle ortak operasyon düzenleyen ekipler, 340 kilogram esrar ele geçirdi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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